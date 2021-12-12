Sena Altan İlkay Ayeş tarafından katledildi! Altan'ın ağabeyinden yürekleri yakan paylaşım

Olay, 10 Ekim'de Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Mahalle sakinleri evden gürültü gelmesi nedeniyle polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, evde Sena Altan ve İlkay Ayeş'i bıçaklanmış halde buldu. Yapılan kontrolde İlkay Ayeş'in evde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sena Altan da kurtarılamadı.
İlkay Ayeş'in genç kızı bıçakladıktan sonra intihar ettiği öğrenildi. Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı bölümü mezunu olan Sena Altan'ın aşkına karşılık vermediği için İlkay Ayeş tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.