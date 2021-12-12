Kırıkkale'de gece saatlerinde otomobil dereye devrildi! Araçta sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu





Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 23 LC 256 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.