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    • Yaşam
    • 13.12.2021 05:27
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    • 13.12.2021 05:27
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    Kırıkkale'de gece saatlerinde otomobil dereye devrildi! Araçta sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu

    Kırıkkale'de gece saatlerinde bir otomobil dereye devrildi. Kaza sonucu sürücü devrilen araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen ekipler sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. İşte haberin tüm detayları...

    İHA
    Kırıkkale’de otomobil dereye devrildi

    Kırıkkale'de gece saatlerinde dereye devrilen otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılması için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu. kazada ağır yaralanan sürücü, uzun uğraşlar sonucu araçtan kurtarıldı.



    Kaza, gece saat 2.45 sıralarında Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.



    Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 23 LC 256 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



        Derenin içerisinde yan yatan otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma için ekipler seferber oldu.



        İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarabilmek için makas yardımıyla aracın tavan bölümü kesildi. Uzun uğraşlar sonucu sürücü, polis ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Derenin içerisinde sedye ile yukarı çıkartılan sürücü Y.Y'nin olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.



        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
        Ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



            Kazada maddi hasarında oluştuğu otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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            Haberler Yaşam Kırıkkale'de gece saatlerinde otomobil dereye devrildi! Araçta sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu
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