Kafa kafaya feci kaza! Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kuryeye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

"SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE GELİYORDU"

Kazayı gören Levent Akın, " Akşam saatleriydi. Motor süratli bir şekilde geliyordu. Neredeyse durmuş bir araca göbekten vurdu. Sürücü yaralandı. Bacağında kırık vardı herhalde. Yüzünden kanlar geliyordu. Aşırı hızlıydı. Sağlık ekiplerini aradık. Onlarda alıp götürdü. Bilinci yerindeydi. Hareket edemiyordu" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Motosikletli kurye ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli kurye, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışıyor. Otomobilden inen yolcuların yaralı olan motosiklet sürücüsünün yanına gittiği görülüyor.