Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne ABD'lilerden yoğun ilgi

Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Anma törenlerine bu yıl katılım oldukça yüksek. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan törenlere gelemeyen özellikle yurt dışından gelen turistler Şeb-i Arus için kente akın etti. Başta Amerika ve İran olmak üzere, Polonya, Ukrayna, Romanya ve Rusya gibi ülkelerden kente turist akını yaşanıyor.

CONİLER KONYA'YA GELİYOR

Otellerdeki doluluk oranının yüksek olduğunu belirten TÜRSAB Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özdal Karahan, "Otellerin doluluk oranı gayet iyi durumda. Doluluk oranlarımız yüzde 90'a ulaşmış bulunuyor. Şeb-i Arus yaklaştıkça bu oran yüzde 100'e ulaşacak. Bir yoğunluk yaşıyor ve yaşayacağız. Özellikle haftasonu programları yoğun geçiyor. Törenlere ilgi oldukça yüksek. Törenler pandemiden dolayı geçen yıl yapılamadığı için bu yıl yurt içi ve yurt dışından fazla talep var. İnsanlar bu törenleri çok özlemiş. Sürekli yapılan çeşitli programlarla da bu özlemlerini gideriyorlar" dedi.

Tolga YANIK