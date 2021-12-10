Kusursuz dava

Ankara'da yaşayan İ.A. tanıştığı S.A. ile bir süre görüştükten sonra evlendi. S.A. isimli kadın evlendikten bir süre sonra doğum yaptı. Kadın, doğurduğu çocuğun evlilik öncesinde başka birisiyle yaşadığı ilişkiden olduğunu anlattıktan sonra koca İ.A. boşanma davası açtı. Ankara Aile Mahkemesi evlilik öncesi başkasıyla birlikte olan ve evlendikten sonra doğum yapan kadını kusurlu bularak çiftin boşanmalarına karar verdi. Kusurlu bulunan kadın İ.A. karara itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını onadı.

BOŞANMANIN REDDİ İSTENDİ

Bunun üzerine kadın, pes etmeyerek kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, boşanma davasıyla ilgili içtihatlara giren emsal bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyeleri dosya üzerinde yaptıkları incelemede, davalı kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olmasının boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturmayacağına hükmetti. Kadının başka bir erkekten hamile kalması ve evlilik birliği içinde doğum yapmasının ancak koşulları var ise evliliğin nispi butlan ile iptali davasına konu olabileceğini belirten Yargıtay, kararı bozdu. Kararda, "erkeğin boşanma davasının reddi gerekirken, kanun hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir" denildi.

Halit TURAN