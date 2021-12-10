Konya'da 7 kişinin katledildiği olayda son dakika gelişmesi: Avukat duruşmaya 4 gün kala çekildi

Konya erkez Meram ilçesi Hasan Köy Mahallesinde yaklaşık 4,5 ay önce meydana gelen olayda, Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) Mehmet Altun tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Mehmet Altun tarafından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiş, iddianame Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
4 GÜN KALA DOSYADAN ÇEKİLDİ
Ankara'da havalimanında olduğu için saldırıdan kurtulan ailenin geriye kalan tek ferdi Çetin Dedeoğulları'nın avukatlarından Abdurrahman Karabulut ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.