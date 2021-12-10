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    • Yaşam
    • 10.12.2021 15:50
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    • 10.12.2021 15:56
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    Konya'da 7 kişinin katledildiği olayda son dakika gelişmesi: Avukat duruşmaya 4 gün kala çekildi

    Konya'da Mehmet Altun tarafından katledilen 7 kişiden geriye kalan ailenin tek ferdi Çetin Dedeoğulları'nın avukatlarından Abdurrahman Karabulut duruşmaya 4 gün kala dosyadan çekildi. Karabulut açıklamasında, "Gördüğüm lüzum üzerine Konya'daki katliam dosyasından istifa ediyorum." dedi. İşte şaşırtan gelişmenin detayları.

    Avukat duruşmaya 4 gün kala çekildi
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    Konya erkez Meram ilçesi Hasan Köy Mahallesinde yaklaşık 4,5 ay önce meydana gelen olayda, Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) Mehmet Altun tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

    Mehmet Altun tarafından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiş, iddianame Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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    4 GÜN KALA DOSYADAN ÇEKİLDİ
    Ankara'da havalimanında olduğu için saldırıdan kurtulan ailenin geriye kalan tek ferdi Çetin Dedeoğulları'nın avukatlarından Abdurrahman Karabulut ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

        SOSYAL MEDYADA AÇIKLADI
        Sabah'ın haberine göre Karabulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruşmaya 4 gün kala dosyadan çekildiğini açıkladı.

        'KATLİAM DOSYASINDAN İSTİFA EDİYORUM'
        Karabulut açıklamasında, "Gördüğüm lüzum üzerine Konya'daki katliam dosyasından istifa ediyorum. Bu saate kadar elimden gelen gayreti göstermeye çalıştım ancak 7 canımızın katledilmesine engel olamadım. 14 Aralık'ta yapılacak ilk duruşmayı Türkiye'nin en nitelikli avukatları davayı yürüteceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Yaşam Konya'da 7 kişinin katledildiği olayda son dakika gelişmesi: Avukat duruşmaya 4 gün kala çekildi
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