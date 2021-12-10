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    • Yaşam
    • 10.12.2021 16:55
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    • 10.12.2021 17:04
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    Kız kardeşler sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

    Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Havva Çiçek (55) ile kız kardeşi Zahide Açıl öldü, oğlu Bedih Çiçek (16) ise hastanede tedaviye alındı. Haberin detayları...

    İHA
    Kız kardeşler sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

    Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ailesinin fertleri, dün gece kömür sobasını yakarak uyudu. Sabah saatlerinde eve gelen yakınları Havva Çiçek ile oğlu Bedih ve ziyarete gelen kız kardeşi Zahide Açıl'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekibin yaptığı kontrolde Havva Çiçek ile kardeşi Zahide Açıl'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Çiçek'in oğlu Bedih Çiçek ise ambulansla kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

    Kız kardeşlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

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