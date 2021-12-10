Ankara'da huzurevinde hasta bakıcı hastayı dolandırdı (Yaşam haberleri)

Ankara'da huzurevinde hasta bakıcı Keziban O, emekli Reşat A.'yı (80) evlilik vaadiyle 39 bin lira dolandırdı. Hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mağdur adam, O.'nun aynı huzurevinde kalan eşine bakıcılık yaptığını, eşinin ağır hasta olması nedeniyle kendisini sık sık "Eşin öldükten sonra ne yapacaksın?" şeklinde sorularla kandırıldığını söyledi.

MERAKLI HURDACI FENA YANDI

Erzurum'da hurdacılık yapan 3 çocuk babası Gökhan Z., bulduğu 4 adet patlayıcıyı evine getirdi. Patlayıcılarla uğraştığı sırada aniden şiddetli bir patlama meydana geldi. Elindeki patlayıcıyı mutfağa doğru fırlatan Z.'nin elinde ve kollarında yanıklar oluştu.

ARKANDAŞ!

Gaziantep'te önceki gün, sahibi olduğu kurtarıcı ile Oto Sanayi Sitesi'ne gelen Cesur Delgezenli (27), burada karşılaştığı 2 kişi ile tartıştı. Ardından aracına binip bölgeden uzaklaşmak istedi. Ancak yaya olarak peşinden gelen 2 kişi durdukları araçtan indirdikleri Delgezenli'ye tabancayla vurup kaçtı. Delgezenli, çocukluk arkadaşı olan H.D. tarafından borç nedeniyle öldürüldüğü belirlendi.

ALMAN ALARMI!

Almanya, dördüncü dalga ile mücadele ediyor. Ülkede son 24 saatte toplam 69 bin 601 yeni vaka kaydedildi. 527 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam ülkede 18 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm olarak kayıtlara geçti. Ülkede bugüne kadar 104 bin 47 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Almanya'da bugüne kadar 15 Omicron vakası belirlendi.

UZLAŞI ÇAĞRISI

İstanbul'da üniversite öğrencisi D.Y. rahim ağzı kanserinden korunmak için HPV aşısı yaptırdı. Haziran ayında bir doza 696 lira ödeyen D.Y., aşının tam koruyuculuk sağlaması için iki doz daha yaptırması gerektiğini ancak bu ücreti ödeyecek gücü olmadığını anlattı. HPV aşısının da SGK kapsamına alınması talebiyle dava açtı. Davacı D.Y.'nin avukatı Nilda Baltalı, "Rahim ağzı kanserini önleyen tek tedavi yöntemi HPV aşısı" dedi. Hakim, bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verdi. FATIH ULAŞ

FIRTINA GEliYOR

Metoroloji, bugünden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

YÜRÜ BE FERİDE

İzmir'de 4 yıl önce ikinci kattan düşen, kaldırıldığı hastanede doktorların 'sabaha çıkmaz' dediği Feride Sıla Özcan (7) yoğun bakım ünitesinde 89 günlük mücadelenin ardından hayata bağlandı. Oğuzhan (42) ve Başak Özcan (40) çifti, Feride için evlerini sil baştan yürüyüş aletleriyle donattı. Yürüyemeyen, yemek yiyemeyen ve konuşamayan Feride, aldığı yoğun fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği ile önce beslenmeye ardından da adım atmaya başladı. Tüm gününü kızıyla geçiren Başak Özcan, "Yavrum makinelere bağlı, bitkisel hayatta gibiydi. 4 yılda bu hale geldik" dedi.

ÖMÜR BOYU SIGARA YASAK

Yeni Zelanda, 2025'e kadar tüm ülkeyi sigarasız hale getirmek için harekete geçti. Alınan kararla 2008 yılı ve sonrasında doğan kişilere hayatları boyunca sigara satışını yasaklandığı belirtildi. Sağlık Bakanı yardımcısı Ayesha Verrawll "Bu konuda çok kararlıyız" dedi.

PERA CEZASI

Oyuncu Erdinç Gülener, eski sevgilisi Eda Pera Küçük'e şiddet uyguladı. Bin 120 TL para cezasına çarptırıldı. Karara itiraz edince davanın yeniden görülmesine başlandı. Ancak hakim ikinci kez aynı cezayı yazdı.

AYNI ÜRÜN 3 FİYAT

Ankara'da Gölbaşı Belediyesi, marketleri denetledi. Aynı ürünün 3 markette farklı fiyatta olduğunu görünce cezayı kesti.

ÖNEMLİ HAVADİS

Tarım Bakanlığı, tehlikeli köpekleri açıkladı. Yasakları sıraladı: Ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamaz. Parklara sokulamaz.

KIZIMLA ÖLDÜM

İzmir'de 26 Mart'ta dini nikahlı eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün (17) babası Serdar Ünlü, gözyaşlarını tutamadı. Ünlü, "Kızım duruşmadan önce rüyama girdi. Kulağıma beni çok sevdiğini ve özlediğini fısıldadı. Ben de kızıma onu çok sevdiğimi, katilin en ağır cezaya çarptırılması için mücadele edeceğimi söyledim. Tanıklar konuşurken kızımla birlikte bir kez daha öldüm" dedi. Katil Anıl Yolum (24) hakkında 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından hakim karşısına çıktı. Yolum için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ceyhan TORLAK

87 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 86 milyon 913 bin lira devretti. 5 bilenler 17 bin 198'er lira, 4 bilenler 477'şer lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.