Ölümden dönen minik Ata'yı terapi köpeği Mocha hayata döndürdü





Ata, şu anda köpeğiyle terapisini sürdürüyor. Köpeklerle vakit geçiren çocuklar psikolojik olarak daha güçlü ve cesaretli oluyorlar. Allah bana evladımı bağışladı. Sonraki süreçte de Mocha'nın bize müthiş katkısı oldu.

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