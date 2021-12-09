Ölümden dönen minik Ata'yı terapi köpeği Mocha hayata döndürdü

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan Cihan Akın, 3.5 yaşındaki oğlu Ata'yı da yanına alarak İzmir Çeşme'deki bir villaya 4 köpeğe itaat eğitimi vermek için gitti.
Köpek eğitmeni Akın, İstanbul'a dönüş hazırlığı yaparken oğlunun kayıp olduğunu fark etti. Sabah'ta yer alan habere göre İMinik Ata'yı su dolu havuzda yüzüstü yatarken bulan Akın sonrasında başından geçenleri şöyle anlattı:
Ev sahiplerinden biri havuza atlayarak Ata'yı çıkardı. Nabzına baktım yok. 'Ne olursa olsun bu çocuğu kurtaracağım' dedim ve ambulansı beklemedim.