Hamsi Gürcistan’a yöneldi tezgahlar balıksız kaldı

Karadeniz Bölgesi'nde aralık ayı içerisinde etkili olan hava sıcaklıkları ve erken avlanma, hamsinin Gürcistan tarafına yönelmesine neden oldu. Balıkçılar bölgede artık hamsinin kalmadığını belirterek, tezgahlarda yok denecek kadar az olan hamsinin kasa fiyatının ise 500 liraya satıldığını söyledi.
Denizlerde, 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonunun hemen ardından hamsi, Ordu'daki balıkçı tezgahlarında yerini aldı. Bu yıl erken başlayan hamsi sezonu ve hava sıcaklıklarının ılıman gitmesi nedeniyle hamsi, daha serin sulara yöneldi. Balıkçılar, şuan bölgede hamsi olmadığını ve Gürcistan tarafına yöneldiğini, tezgahlarda çok az sayıda olan hamsinin bir kasasının fiyatının ise 500 TL olduğunu belirtti.
"HAMSİ HEM AZALDI HEM DE İRİ BOYUTTAKİLER YOK OLMAYA BAŞLADI"
Ordu'nun Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Furkan Arslantürk, hamsi avının azaldığını ve fiyatların yükseldiğini belirterek, "Hamsinin azalmasının en önemli sebebi takımların aza düşmesi ve Gürcistan tarafına geçmesi. Hamsi bu dönemde azaldı, eylül ayından bu yana tutulan hamsiler hem azaldı hem de iri hamsiler yok olmaya başladı.