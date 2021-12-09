Hamsi Gürcistan’a yöneldi tezgahlar balıksız kaldı

O nedenle de şuan hamsinin kasa fiyatları 450-500 lira arasında satılıyor. Hamsi şuanda en yüksek fiyatlarda, diğer balık çeşitleri olan mezgit 30, barbun 30, istavrit ise 15 liradan satılıyor. Hamsi zaten şuan bu bölgede yok Rize ve Trabzon taraflarında var, onlar da az tutuluyor. Önceden bin kasa olan hamsiler 50-100 kasaya kadar düştü" dedi.