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    • Yaşam
    • 09.12.2021 08:59
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    • 09.12.2021 09:03
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    Duha namazı nasıl kılınır? Diyanet’e göre duha kuşuk namazı ne zaman kılınır? Kaç rekattır, hangi dualar okunur?

    Müslüman vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Duha namazı nasıl kılınır? Sorusunun yanıtını sıkça araştırmaya başladı. İslam dünyasında önemi, yeri büyük olan bazı namazlar vardır ve doğru bir şekilde ve vaktinde kılınması oldukça önemlidir. Nafile namazlardan biri olan ve kılınmasının fazileti de büyük olan kuşluk olarak da adlandırılan duha namazı hakkında bilgiler merak edildi. Peki Diyanet’e göre duha kuşuk namazı ne zaman kılınır? Kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte tüm ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Duha namazı nasıl kılınır?

    Duha namazı nasıl kılınır? Diyanet'e göre duha kuşuk namazı ne zaman kılınır? Kaç rekattır, hangi dualar okunur? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Nafile namazları arasında yer alan kuşluk diğer adıyla duha namazı bu sabah Müslüman alemi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Kaç rekat kılındığı, hangi duaların okunduğu gibi tüm bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

    DUHA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

    İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır.

    Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)
    Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

    DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?

    1. Rekat duha namazı

    "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet ederiz
    "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
    Sübhaneke'yi okuruz
    Euzü-besmele çekeriz
    Fatiha Suresini okuruz
    Kur'an'dan bir sure okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

        2. Rekat duha namazı

        Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
        Besmele çekeriz
        Fatiha Suresini okuruz
        Kur'an'dan bir sure okuruz
        Rüku'ya gideriz
        Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
        Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
        "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

        İslam'da nafile namazlarının önemi nedir?

        Namaz sözcüğü Farsça kökenli bir kelime olup dilimize yerleşmiştir. Namaz sözcüğünün anlamı "dua etmek, ibadet etmek, kulluk" tur. Müslüman, Rabbine namaz ile yakınlaşır ve yaklaşır. Namaz ibadetinin önemi ve kıymetini izaha kelimeler yetmez. Nitekim İslam literatüründe namaz konusunda ciltler dolusu eserler ortaya konmuştur.

        Namaz ibadeti, kul ile Allah arasında belki de en güzel bir bağ tesis eden ibadettir. İnsan, ancak Rabbine sığınır, ancak O'ndan yardım diler. Yalvarışı da yakarışı da şükrü ve imdat çağrısı da hep Rabbinedir.

        Müslüman'ın her gün, değişik vakitlerde yerine getirmekle yükümlü olduğu namaz ibadeti vardır. Bu farz namazlar; sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazıdır. Fakat gerçek manada "kul" olmanın bilincine varmış bir Müslüman kendini her fırsatta Allah'u Teala'nın huzuruna çıkmaktan alıkoyamaz.

        Sevgili Peygamber Hz. Muhammed geceler boyunca nafile namaz kılar ve ayakları şişerdi. Hz. Ayşe validemiz "Ya Resulullah, senin ne günahın olabilir ki... bu kadar çok nafile namaz kılmaktasın..." diye sorduğunda Nebi kendisine şu muhteşem cevabı vermiştir: "Ya Ayşe... şükür de mi etmeyeyim..."

        Gerçekten de şuurlu ve kalbi Allah sevgisi ile dolu bir kul, her fırsatta Rabbi'nin huzuruna varmak ister. Bu nedenle de nafile namazlara yönelir.
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