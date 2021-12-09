Duha namazı nasıl kılınır? Diyanet’e göre duha kuşuk namazı ne zaman kılınır? Kaç rekattır, hangi dualar okunur?

İslam'da nafile namazlarının önemi nedir?



Namaz sözcüğü Farsça kökenli bir kelime olup dilimize yerleşmiştir. Namaz sözcüğünün anlamı "dua etmek, ibadet etmek, kulluk" tur. Müslüman, Rabbine namaz ile yakınlaşır ve yaklaşır. Namaz ibadetinin önemi ve kıymetini izaha kelimeler yetmez. Nitekim İslam literatüründe namaz konusunda ciltler dolusu eserler ortaya konmuştur.

Namaz ibadeti, kul ile Allah arasında belki de en güzel bir bağ tesis eden ibadettir. İnsan, ancak Rabbine sığınır, ancak O'ndan yardım diler. Yalvarışı da yakarışı da şükrü ve imdat çağrısı da hep Rabbinedir.

Müslüman'ın her gün, değişik vakitlerde yerine getirmekle yükümlü olduğu namaz ibadeti vardır. Bu farz namazlar; sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazıdır. Fakat gerçek manada "kul" olmanın bilincine varmış bir Müslüman kendini her fırsatta Allah'u Teala'nın huzuruna çıkmaktan alıkoyamaz.

Sevgili Peygamber Hz. Muhammed geceler boyunca nafile namaz kılar ve ayakları şişerdi. Hz. Ayşe validemiz "Ya Resulullah, senin ne günahın olabilir ki... bu kadar çok nafile namaz kılmaktasın..." diye sorduğunda Nebi kendisine şu muhteşem cevabı vermiştir: "Ya Ayşe... şükür de mi etmeyeyim..."

Gerçekten de şuurlu ve kalbi Allah sevgisi ile dolu bir kul, her fırsatta Rabbi'nin huzuruna varmak ister. Bu nedenle de nafile namazlara yönelir.