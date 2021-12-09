Duha namazı nasıl kılınır? Diyanet'e göre duha kuşuk namazı ne zaman kılınır? Kaç rekattır, hangi dualar okunur? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Nafile namazları arasında yer alan kuşluk diğer adıyla duha namazı bu sabah Müslüman alemi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Kaç rekat kılındığı, hangi duaların okunduğu gibi tüm bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.
DUHA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır.
Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)
Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).
DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?
1. Rekat duha namazı
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz