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    • Yaşam
    • 09.12.2021 15:48
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    • 09.12.2021 15:50
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    Bu pazarda yok yok! Birçok ilden vatandaş akın etti! Antikadan, paketi açılmamış ürüne...

    Bursa İnegöl'de kurulan ikinci el pazarı çok sayıda vatandaşın ilgi odağı oldu. Pazarda antikadan cep telefonuna, kıyafetten ayakkabıya kadar pekçok ürün satılırken, bazı meraklılar alışveriş yapmayarak sadece gezmek için bile pazara akın ediyor.

    Bu pazarda yok yok! Birçok ilden vatandaş akın etti

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde açılan ikinci el pazarında antikadan cep telefonlarına, kıyafetten ayakkabıya kadar ikinci el olan eşyalar satışa sunuluyor. İkinci el eşya pazarında, hiç kullanılmamış, hatta paketi açılmamış eşyalar da bulmak mümkün.



    Kurulan pazar, ihtiyacını düşük maliyetle gidermek isteyen çok sayıda vatandaşa hizmet veriyor. İkinci el ve ucuz eşyaların satıldığı pazar, kurulduğu günlerde renkli görüntüler oluşturuyor.

    Ucuza alışveriş imkanı sağlayan pazarda, eski ev aletlerinden tamir araçlarına, hurdalardan antikalara kadar çok sayıda satılık ürün bulabiliyor. Birçok ilden gelerek pazarı gezen vatandaşlar uygun fiyatlarla alışveriş yapmanın keyfine de varıyorlar. Alışveriş yapmayıp sadece gezmek için bile pazara gelenler var. Tezgahları dolaştığınız sırada sergilerde karşınıza ummadığınız güzellikte malzemeler çıkabiliyor.



        Bazı tezgahlarda ise asırlık eşyalarla adeta nostalji yaşanıyor. Pazarda tezgah açan esnaflardan Gündüz Alptekin, "Perşembe günü kurulan pazarımız da antika ve ikinci el eşyalar satılır. Burada birçok yerde bulamayacağınız, hatta Büyükşehirlerde bir bulamayacağınız değerli antikaları ve ikinci el eşyaları bulma şansınız var.

        Daha önce Cumartesi günü kurulduğu için insanlarımız Perşembe günü kurulduğunu bilmiyor. Piyasadan hem ucuz hem de düzgün ve kaliteli ürünlerimiz var.

        Herkesi bekliyoruz. Herkesin bilmesi ve bu pazarı tercih etmeleri için pazarımızdan faydalanmalarını istiyoruz" dedi.

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        Haberler Yaşam Bu pazarda yok yok! Birçok ilden vatandaş akın etti! Antikadan, paketi açılmamış ürüne...
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