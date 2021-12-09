Bu pazarda yok yok! Birçok ilden vatandaş akın etti! Antikadan, paketi açılmamış ürüne...





Bazı tezgahlarda ise asırlık eşyalarla adeta nostalji yaşanıyor. Pazarda tezgah açan esnaflardan Gündüz Alptekin, "Perşembe günü kurulan pazarımız da antika ve ikinci el eşyalar satılır. Burada birçok yerde bulamayacağınız, hatta Büyükşehirlerde bir bulamayacağınız değerli antikaları ve ikinci el eşyaları bulma şansınız var.