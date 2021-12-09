Bu pazarda yok yok! Birçok ilden vatandaş akın etti! Antikadan, paketi açılmamış ürüne...

Kurulan pazar, ihtiyacını düşük maliyetle gidermek isteyen çok sayıda vatandaşa hizmet veriyor. İkinci el ve ucuz eşyaların satıldığı pazar, kurulduğu günlerde renkli görüntüler oluşturuyor.
Ucuza alışveriş imkanı sağlayan pazarda, eski ev aletlerinden tamir araçlarına, hurdalardan antikalara kadar çok sayıda satılık ürün bulabiliyor. Birçok ilden gelerek pazarı gezen vatandaşlar uygun fiyatlarla alışveriş yapmanın keyfine de varıyorlar. Alışveriş yapmayıp sadece gezmek için bile pazara gelenler var. Tezgahları dolaştığınız sırada sergilerde karşınıza ummadığınız güzellikte malzemeler çıkabiliyor.