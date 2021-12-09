Antalya'daki korkunç olayda flaş gelişme! Öğrencinin boğazını kesen aşçı kontrole gitmemiş

Antalya İlim Kültür Derneği'nin öğrenci yurdunun yemekhanesinde çalışan aşçı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u satırla öldürdü. Başını da göğsüne koydu. "Deccal'ı vurdum" dedi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni baba Halil Tuğrul, dün sabah adli tıpa gelerek, oğlunun cenazesini teslim aldı.

Güney'in 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı, olay tarihinden 3 ay kadar önce olay yeri adresinde aşçı olarak işe başladığı öğrenildi. Ayrıca katilin duygudurum ve şizofreni bozukluğu olduğu, her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 4 aydır kontrole gitmediği belirlendi.