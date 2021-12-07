Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.12.2021 08:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.12.2021 10:59
    ABONE OL

    Beylikdüzü’nde damada "pompalı tüfek" taktılar! Gelinin suratı düşerken, salonda büyük alkış koptu

    İstanbul Beylikdüzü’nde Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocuklarının düğününde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Damadın arkadaşları takı töreni başladığı sırada, damada "pompalı tüfek" taktı. Gelinin moralinin bozulduğu görülürken, düğün salonunda büyük alkış koptu. Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı. Haberin detayları...

    İHA
    Damada pompalı tüfek taktılar! Gelinin suratı düştü

    Olay, Pazar günü Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan bir düğün salonunda meydana geldi

    İddiaya göre, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocukları dünya evine girdikleri mutlu günde büyük şok yaşadı.

    DAMADIN BOYNUNA POMPALI

    Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi.

    Merasim sunumunu yapan kişi ise, "Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" demesiyle salonda büyük alkış koptu.

    Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü.

    Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ticari krediler 112 milyar TL arttı
    Haberler Yaşam Beylikdüzü’nde damada "pompalı tüfek" taktılar! Gelinin suratı düşerken, salonda büyük alkış koptu
        SON DAKİKA