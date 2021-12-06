Ölüme davetiye çıkarıyorlar! Tır kamyon ya da kamyonetlerin koruma demirlerinin sökülmesi riski artırıyor

Geçen ay Kaan Talip Tığlı, Murat Can Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi'nin içinde bulunduğu otomobil, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında aynı yönde seyreden bir kamyona arkadan çarpış ve 4 kişi de hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından TIR, kamyon ve kamyonetlerin tampon ve koruma demirleri tekrar gündeme geldi. Uzmanlar bazı sürücülerin muayene öncesi tampon ve koruma demiri taktırdıklarına, daha sonra bunları çıkardıklarına dikkat çekiyor. Hatalı tamponlardan dolayı emniyet kemerli olunsa bile TIR ya da kamyonun altına giren araçtakilerin ölüm riski artıyor.
"OTOMOBİLİN EN ZAYIF NOKTASI TAVAN KISMI"
Herhangi bir kaza durumunda kamyon yada TIR 'ın altına giren araçlardaki yolcu ve sürücülerin ölüm riski artıyor. Denetimin ve imalat standardının önemini vurgulayan Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, "Bu araçları sürücüler muayeneye götürdüklerinde arka tamponlarını çıkarıyorlar ya da muayene için takıyorlar, sonra çıkarıyorlar.