Ölüme davetiye çıkarıyorlar! Tır kamyon ya da kamyonetlerin koruma demirlerinin sökülmesi riski artırıyor

Niçin? Arazi yapısı, engebeli arazide, inşaat, hafriyat kamyonlarının hepsi bu problemi yaşıyor. Problem ne oluyor? Siz frensiz ya da fren yaparak veya kamyona arkadan çarpıyorsunuz. Belki o kamyon yanlış yerde durdu. Bu olabilir. Ama siz de yanlış hızda geliyorsunuz, bu da olabilir. Diğer taraftan da şu var.