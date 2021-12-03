Sadece 1 gramın fiyatı 10-100 TL arasında! Tek bir parçasının bile çok kıymeti var!

Dünyanın en kaliteli safran bitkisi Türkiye'de yetişiyor. En pahalı baharatlar arasında yer alan, kilosu 40 ile 50 bin lira arasında değişen safranın taklitleriyle tüketici, yanıltılıyor. Kilosu 40 ile 50 bin lira arasında değişen safranın taklitleriyle tüketici, yanıltılıyor. Üretimi ve toplanması zahmetli olan safrandan 1 kilo elde etmek için yaklaşık 150 bin çiçek, el işçiliğiyle toplanıyor. Satışı ağırlıklı olarak gramla yapılan safranın internetteki gram fiyatı 10 liraya da 200 liraya da bulunabiliyor.



"RENK VERMEMESİ GEREKİYOR"

Safran yerine gıda boyasıyla boyanmış mısır koçanı ipliği, at kılı gibi ürünler satıldığını söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "İlk bakışta anlamak zor olabilir ama orijinal safranın rengi biraz daha koyu kırmızı ve elinize aldığınızda renk vermemesi gerekiyor" dedi.