Sadece 1 gramın fiyatı 10-100 TL arasında! Tek bir parçasının bile çok kıymeti var!

Dünyanın en kaliteli safran bitkisi Türkiye'de yetişiyor. En pahalı baharatlar arasında yer alan, kilosu 40 ile 50 bin lira arasında değişen safranın taklitleriyle tüketici, yanıltılıyor. Kilosu 40 ile 50 bin lira arasında değişen safranın taklitleriyle tüketici, yanıltılıyor. Üretimi ve toplanması zahmetli olan safrandan 1 kilo elde etmek için yaklaşık 150 bin çiçek, el işçiliğiyle toplanıyor. Satışı ağırlıklı olarak gramla yapılan safranın internetteki gram fiyatı 10 liraya da 200 liraya da bulunabiliyor.
"RENK VERMEMESİ GEREKİYOR"
Safran yerine gıda boyasıyla boyanmış mısır koçanı ipliği, at kılı gibi ürünler satıldığını söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "İlk bakışta anlamak zor olabilir ama orijinal safranın rengi biraz daha koyu kırmızı ve elinize aldığınızda renk vermemesi gerekiyor" dedi.
Üretimi ve toplanması zahmetli olan safrandan 1 kilo elde etmek için yaklaşık 150 bin çiçek, el işçiliğiyle toplanıyor. Kilogram fiyatı 50 bin lirayı aşan safranın taklitleri internette satılıyor. Satışı ağırlıklı olarak gramla yapılan safranın internetteki gram fiyatı 10 liraya da 200 liraya da bulunabiliyor.
Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, mısır koçanı ipliklerinin, at kılının ve Hindistan cevizinin ipliksi tabakasının boyanarak 'safran' diye satıldığını söyleyip, tüketicileri uyardı. Safranın özellikle boya, gıda ve ilaç sanayisinde kullanıldığını söyleyen Manavoğlu, "Safranın bu kadar önemli olmasının sebebi hem vermiş olduğu renk, aroma hem de hasadının zor, elde edilen ürünün az olmasıdır. Safran, bir çiçekten sadece 3 adet kıldan oluşan bir baharat. Toplaması ise tamamen el işçiliği ile gerçekleştiriliyor. Özellikle Orta Asya ülkelerinde üretiliyor ve tüketiliyor. 1 kilo safran elde edebilmek için 150 bin çiçek toplanması lazım" dedi.