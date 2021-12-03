Muhtar demir sulama borularını çalan hırsızları kovaladı! Jandarma yakaladı

Çivril ilçesi Kocayaka Mahallesinde meydana gelen olayda; akşam saatlerinde demir sulama borularını sökmeye çalışan Cemal A. ve Sevilay A., yetkili Erol Karabulut tarafından fark edildi. Yetkili olayı ekiplere ve köy muhtarı Hasan Koç'a bildirerek durumdan haberdar etti. Olay yerine yakın olan Muhtar Koç, hızlıca bölgeye gitti. Muhtarı karşılarında gören şüpheliler, panikle 20 SF 146 plakalı minibüs ile kaçmaya başlayınca muhtarda peşlerine düştü.