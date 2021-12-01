Yunus Göç, 2 aylık oğluna kabusu yaşattı! Talihsiz yavruyu acımasızca dövdü, yumrukladı

Vicdanlara sığmayan olayın adresi Gaziantep'ti. Semra ve Yunus Göç çiftinin oğlu Cihan, 2 ay önce dünyaya geldi. Anne Semra Göç, bebeğin sık sık kocasının kucağında ağlamasından şüphelendi. Evin bir odasına gizlice telefon yerleştirdi. İşte o cep telefonu, cani babanın küçük yavruyu acımasızca dövdüğü anları kaydetti! Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının üzerine polis harekete geçti. Cani adam gözaltına alınırken, Cihan bebeğin kafa travması geçirdiği belirlendi.

Tedavisi yoğun bakımda süren bebeğin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Koruma altına alınan anne Semra Göç ise "Bebeğim onun kucağına gittiğinde hep ağlıyordu. Şüphelenip anahtar deliğinden baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vurduğunu gördüm. Akşam televizyon ünitemin altına telefonu iyice gizledim. Mutfağa gidince bağırma sesleri geldi. En ağır cezayı alsın. Cezasını çeksin" dedi.

TEPKİ YAĞDI

Bu canavarın ömür boyu hapiste kalması lazım.

Kendi evladına bunu yapan cani, başkasına ne yapmaz.

Aklım almıyor. Görüntüleri izlerken gözyaşlarımı tutamadım.

Bu cani adam en ağır cezayı almalı.

Herkes anne baba olmasın ya!