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    • Yaşam
    • 02.12.2021 05:31
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    • 02.12.2021 05:34
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    Kırıkkale'de husumetli olan 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışma kanlı bitti! Pompalı tüfekle bacağından vurdu

    Kırıkkale'de husumetli olan Burak Ü. ve Serkan D. arasında sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan Burak Ü. yanında getirdiği pompalı tüfekle Serkan D.'yi bacağından vurdu.

    DHA
    Kırıkkale’de sözlü tartışma kanlı bitti
    Kırıkkale'de Burak Ü., tartıştığı husumetlisi Serkan D.'yi pompalı tüfekle bacağından vurdu. Serkan D. tedaviye, yakalanan şüpheli ise gözaltına alındı.



    Olay, saat 21.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Serkan D. ile Burak Ü., TOKİ konutları önünde karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında Burak Ü., yanında getirdiği pompalı tüfekle Serkan D.'ye ateş açtı. Serkan D., pompalı tüfekten çıkan saçmalarla bacağından yaralandı.



    KAÇAN ZANLI YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
    Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Serkan D., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Burak Ü. ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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