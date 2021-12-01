Balotelli, yardımsever kimliğini öne çıkardı! 2 ailenin tedavi ve ev masraflarını karşıladı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından Mario Balotelli ile şalgam içerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp İtalyan golcünün yaptığı bağışları yazdı.

Levent, "Görme bozukluğu yaşayan Sevinç'in ameliyatı; ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader'in 1 yıllık ev masrafını; mide kanseri olan Yaşar'ın 5 aylık kira borcunu ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan Mario Balotelli ile şalgam sözümüzü yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

İtalya Milli Takımı'nda aldığı primleri sokak çocuklarına bağışladığını belirten Balotelli, "Önümüzdeki hafta için devlete bağlı olan kimsesizler yurdundan bir randevu istedim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de olumlu bir şekilde karşılık verip teşekkür etti. Orada bulunan çocuklara yardımda bulunacağım. Onlara forma, futbol ayakkabısı, spor ayakkabı, kırtasiye malzemeleri, eşofman takımı, şortlar alacağım. Ne varsa, ne eksikleri varsa hepsini tek başıma karşılama kararı aldım. Bana bu fırsatı verdiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.