Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobil beton mikserine arkadan çarptı. Çarpma sonucunda otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Ankara-Polatlı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih A., (21) yönetimindeki 06 BYK 759 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen Celalettin Ç., idaresindeki 66 KH 671 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Çarpma sonucunda otomobil bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis trafik ekibi sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan Fatih A., Orhan Sinan B. ve Musa F. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 02.12.2021 04:39
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- Son Güncelleme:
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- 02.12.2021 04:39
Ankara'da aynı istikamette giden otomobil beton mikserine arkadan çarptı! 3 kişi yaralandı
Ankara'da aynı istikamette giden otomobil beton mikserine arkadan çarptı. Kaza sonucu bariyerlere çarparak durabilen otomobilde 3 kişi yaralandı. İşte haberin tüm detayları...
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobil beton mikserine arkadan çarptı. Çarpma sonucunda otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.