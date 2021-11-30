Günlerdir haber alınamıyor! Diyarbakır'da Kübra Ekin'in bulunması için özel ekip kuruldu

UZMAN POLİSLERDEN OLUŞAN ÖZEL EKİP KURULDU

13 Kasım'dan beri kayıp olan Kübra Ekin için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan karma özel ekip kuruldu.