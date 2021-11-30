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    • Yaşam
    • 30.11.2021 16:11
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    • 30.11.2021 17:18
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    Günlerdir haber alınamıyor! Diyarbakır'da Kübra Ekin'in bulunması için özel ekip kuruldu

    Diyarbakır'da 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Kübra Ekin’in (22) bulunması için özel ekip kuruldu. Kübra, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Kübra Ekin’in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.

    DHA
    Bulunması için özel ekip kuruldu

    Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 18 gün önce alışveriş için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi.

    Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu.

    UZMAN POLİSLERDEN OLUŞAN ÖZEL EKİP KURULDU
    13 Kasım'dan beri kayıp olan Kübra Ekin için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan karma özel ekip kuruldu.

        Her ihtimal ve detayı titizlikle değerlendiren ekip, Ekin'in yakın çevresinin bilgisine başvurdu. Ekin'in kayıp olmadan önceki günlerde geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekip, kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

        6 AY ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
        Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı.

        Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin'in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.

        Bulunması için özel ekip kuruldu
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        Haberler Yaşam Günlerdir haber alınamıyor! Diyarbakır'da Kübra Ekin'in bulunması için özel ekip kuruldu
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