Yalnız yaşadığı evde üç yıl önce öldü cesedi çürüdü! Meçhul sevgiliden gelen mektup ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yalnız yaşadığı evde öldüğü 5 sene sonra ortaya çıkan Çetin Akıncı'nın evine girdi. Stüdyo daire şeklindeki müstakil evin oldukça dağınık ve düzensiz olması dikkat çekti. Akıncı'nın yemek yaparken kullandığı sıvı yağı ile salça ve tuzun küçük tüpün yanında durduğu görüldü. İçi boş buzdolabının kapısının açık olması dikkat çekerken, talihsiz adamın kıyafetlerini sağa sola gelişi güzel bırakması göze çarptı. Öte yandan Akıncı'nın sürekli beline takarak dolaştığı anahtar yumağının dış kapının önüne düştüğü görüldü. Yatağın üzerinde duran Akıncı'nın James Bond tipi çantasından çıkan sevgilisinden gelen aşk mektubu Sabah'ta yer aldı. Akıncı'nın sevgilisi tarafından el yazısı ile yazılan mektupta şu duygusal satırlar yer aldı: "Pazartesi öğlen geldiğimde yazdıklarını okudum ve hep ağladım. Her gün seni düşündüm ve dua ettim. Sen benim aklımdan hiç ama hiç çıkmayacaksın. İnan ki seni seviyorum. Sana küçük de olsa hediye aldım. Bu saat sabahları sana lazım olur. Çetin'ciğim ailemde posta kutusunun anahtarı yok. Onlar mektubunu nasıl alsınlar. Ne olur kendine iyi bak. Doktora git, ilaçlarını al. Banka paranı hallet."
YOLUN VE KISMETİN AÇIK OLSUN
Talihsiz adamın sevgilisinin mektupta veda sözleri de yer aldı. Akıncı'ya 'Bundan sonra yolun ve kısmetin açık olsun. Sana da iyi şanslar dilerim' şeklinde veda eden ismi belirsiz kadın, "Kendimden çok seni düşünüyorum. Ne olur sevgilim evlen ve sinirli olmamaya bak. Hakkını helal et. Biliyorum, yaptığım işler için pişman olacağım. Ama ne yapayım, ayrı yaşamayı tercih ettim. Ne yapayım Çetin'ciğim, Allah inşallah yaptığım şeyler için benim cezamı verir. Vermesini isterim. Ne olur sen kendine iyi bak. Başkasını düşünme. Herhangi bir yardım lazım olursa beni ara. Seni her zaman seveceğim. Çetin'ciğim senden bana hiçbir şey lazım değil. Ben sana 'o halıları bana ver diye' şaka diyordum. Ama halılar için çok teşekkür ederim. Halıları ve çok şeyi hatıra olarak hayatım boyunca saklayacağım. Bu ev aklım birçok hatırayı getiriyor. İyi bir iş bulana kadar burada kalmak mecburiyetindeyim. Şimdiki işimden senin dediğin gibi iyilikle çıkmak istiyorum. Dikişten artık bıktım. Sevgilim sana yorganını, battaniyeni ve yastıklarını da verdim. Bunları da al. Lazım olur. Seni hiçbir zaman unutamam. Her akşam yatacağım zaman senin için dua ediyorum. Ne olursa olsun biz ikimiz arkadaşız. Ben seni her zaman her yerde düşünüyorum. Seni aklımdan ve kalbimden geçiriyorum. Kulaklarında beni anarsın. Seni seviyorum" şeklindeki sözlerle mektubunu tamamladı.
KUZENİ VE KOMŞULARI KONUŞTU
Dayısı Çetin Akıncı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Demet H., "Dayım haberlerde bahsedildiği gibi öyle 5 yıl önce ölmedi. En son 3 yıl önce pandemiden önce görüşüyorduk. Annem kayıp başvurusunda bulunmuştu. Jandarma izin olmadığı için eve giremedi. O nedenle bu olay ortaya çıkmadı. Eve girilebilseydi belki daha önce vefat ettiği anlaşılırdı. Dayım emekli öğretmen değildi. Boksör de değildi. Mesleği ile ilgili bilgi vermek istemiyorum. O da gizli kalsın. Cenazesi şu an adli tıp kurumunda. Aldıktan sonra İstanbul'da cenaze töreni düzenlenip defnedilecek" diye konuştu.