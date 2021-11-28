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    • Yaşam
    • 29.11.2021 05:58
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    • 29.11.2021 05:58
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    Son dakika: Manisa'da gece yarısı korkunç kaza! 4 kişi yaralandı

    Son dakika haberi... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, gece yarısı yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

    AA
    Manisa’da gece yarısı korkunç kaza!

    Son dakika haberi...Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Burak Tepe yönetimindeki 20 RS 650 plakalı otomobil, Alaşehir-Salihli kara yolu Göbekli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    Sürücü Tepe'nin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye sevk edildi.

    Ekipler, araçtaki sürücünün eşi Ayten, babası Hasan Hüseyin ve annesi Saliha Tepe'yi bulundukları yerden çıkardı.

    Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir ve Salihli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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