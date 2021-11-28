İstanbul-Antalya seferinde korku dolu anlar! İner inmez yakınlarına koştular

Uçaktan inen bir yolcu, önce türbülansa yakalandıklarını, çok korktuklarını, kaptanın defalarca inmeyi denemesine rağmen hava muhalefeti nedeniyle başaramadığını, bir buçuk saat havada kaldıktan sonra ise uçağın Denizli'ye indiğini belirtti.