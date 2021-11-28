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    Evde öldükten 5 yıl sonra cesedi bulunmuştu! Çetin Akıncı'nın hüzünlü aşk hikayesi: Mektuplar ortaya çıktı

    Yalnız yaşadığı evde öldükten 5 yıl sonra cesedi bulunan Çetin Akıncı’nın, hüzünlü bir aşk hikayesi ortaya çıktı. Akıncı'nın meçhul sevgilisinin mektupları ortaya çıktı.

    Ceyhan Torlak
    Ölümüne aşk!

    Muğla Bodrum'da kayıp olarak aranan 68 yaşındaki Çetin Akıncı'nın (68) yalnız yaşadığı evinde 5 yıl önce öldüğü ve cesedinin çürüdüğü anlaşıldı.



    Meçhul sevgilisinin ise Akıncı'ya yazdığı mektuplar ortaya çıktı:




    Pazartesi öğlen geldiğimde yazdıklarını okudum ve hep ağladım. Her gün seni düşündüm ve dua ettim. Sen benim aklımdan hiç ama hiç çıkmayacaksın. İnan ki seni seviyorum. Sana küçük de olsa hediye aldım. Bu saat sabahları sana lazım olur. Ne olur kendine iyi bak. Doktora git, ilaçlarını al. Bundan sonra yolun ve kısmetin açık olsun. Sana da iyi şanslar dilerim. Ne olur sevgilim evlen ve sinirli olmamaya bak. Hakkını helal et. Ne olursa olsun biz arkadaşız.



        KİMSEYLE KONUŞMAZDI
        Muhtar Akın Yılankaya, "14 senedir mahallemizde oturuyordu. Evin elektrik ve suyu kesilmiş. Aracı trafik otoparkına çekilmiş. Kimse ile samimiyeti yoktu" dedi.

        Karşı komşusu Aysel Karış, "Hiç selam vermezdi. Kimse ona gidip gelmezdi. Komşuluk ilişkisi yoktu. Evden hiç koku gelmedi. O yüzden öldüğünün farkına varamadık" dedi.
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        Haberler Yaşam Evde öldükten 5 yıl sonra cesedi bulunmuştu! Çetin Akıncı'nın hüzünlü aşk hikayesi: Mektuplar ortaya çıktı
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