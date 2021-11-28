Evde öldükten 5 yıl sonra cesedi bulunmuştu! Çetin Akıncı'nın hüzünlü aşk hikayesi: Mektuplar ortaya çıktı







Pazartesi öğlen geldiğimde yazdıklarını okudum ve hep ağladım. Her gün seni düşündüm ve dua ettim. Sen benim aklımdan hiç ama hiç çıkmayacaksın. İnan ki seni seviyorum. Sana küçük de olsa hediye aldım. Bu saat sabahları sana lazım olur. Ne olur kendine iyi bak. Doktora git, ilaçlarını al. Bundan sonra yolun ve kısmetin açık olsun. Sana da iyi şanslar dilerim. Ne olur sevgilim evlen ve sinirli olmamaya bak. Hakkını helal et. Ne olursa olsun biz arkadaşız.