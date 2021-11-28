9 aydır hiç şarj etmediler! Eşinin kullandığı akülü arabayı güneş enerjisiyle çalışır hale getirdi

Onun için bende güneş paneli düşündüm, aracın üzerine taktım. Şu an 24 saat elektrik ihtiyacımız yok ve elektriğini kendisi üretiyor. Yaklaşık 9 aydan beri akülü aracı şarj etmek için prize takmadık. O günden beri güneş enerjisi sayesinde kendi elektriğini kendisi üretiyor" dedi.