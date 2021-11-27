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    • Yaşam
    • 27.11.2021 18:44
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    • 27.11.2021 18:47
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    Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı Antalya'da yağış etkisini sürdürüyor! Tarlalar su altında kaldı

    Meteroloji'nin uyarıda bulunduğu Antalya'da yağış etksini sürdürüyor. Geçen temmuz ayında 2 yaşındaki Ecrin bebeğin ölü bulunduğu Beşgöz Deresi kuvvetli yağış nedeniyle taştı. İşte haberin tüm detayları...

    Antalya’da kuvvetli yağmur etkisini sürdürüyor!

    Meteoroloji'nin turuncu kodla uyarıda bulunduğu Antalya'da yağmur, doğu ilçelerinde etkisini sürdürüyor.



    Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde geçen temmuz ayında kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cesedinin bulunduğu Beşgöz Deresi, kuvvetli yağış nedeniyle taştı.



    TARLALAR SU ALTINDA
    Derenin taşmasıyla araçların geçtiği köprü de su altında kaldı. Belediye ekipleri derenin taşmasına neden olan pislikleri temizleyerek suyun akmasını sağladı. Öte yandan, Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde de yağış nedeniyle bazı tarlalar su altında kaldı.

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    Haberler Yaşam Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı Antalya'da yağış etkisini sürdürüyor! Tarlalar su altında kaldı
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