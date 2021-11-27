Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı Antalya'da yağış etkisini sürdürüyor! Tarlalar su altında kaldı





TARLALAR SU ALTINDA

Derenin taşmasıyla araçların geçtiği köprü de su altında kaldı. Belediye ekipleri derenin taşmasına neden olan pislikleri temizleyerek suyun akmasını sağladı. Öte yandan, Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde de yağış nedeniyle bazı tarlalar su altında kaldı.

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