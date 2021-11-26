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    Müslüme Yağal'ın ölümünde şoke eden olay! Dedesi babası çıktı

    Mersin'de kaybolduktan tam 10 gün sonra cesedi bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal olayı ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Dede Hasan Yağal’ın DNA’sının Müslüme’yle aynı olduğu belirlendi. Gelinine tecavüz ettiği için tutuklandığı iddia edildi

    Dedesi değil babası

    Mersin'de kaybolduktan tam 10 gün sonra cesedi bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal (3) olayı ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Buna göre dede Hasan Yağal, Müslüme'nin cesedini traktörle olay yerine bıraktı. Kendisini gören çocukları "Sakın kimseye söylemeyin" diyerek ölümle tehdit etti. Küçük Müslüme'nin ilk otopsi raporunda, 10 gündür kayıp olmasına rağmen, ölümün 5 günlük olduğu belirlendi. Küçük kızın, dedenin ve anne Selvi Yağal'ın DNA'sının tuttuğu tespit edildi. Ancak dede Yağal'ın, küçük kızı öldürdüğü iddiasıyla değil, gelinine tecavüz ettiği için hapse atıldığı kaydedildi.
    SEMA ALIM DALGIÇ

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    Haberler Yaşam Müslüme Yağal'ın ölümünde şoke eden olay! Dedesi babası çıktı
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