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    • Yaşam
    • 26.11.2021 08:59
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    • 26.11.2021 09:04
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    Kimlik kartlarında e-imza dönemi! 1 ay içinde hayata geçiyor

    Son dakika haberine göre önümüzdeki aydan itibaren çipli kimlik kartlara e-imza yüklenmesine başlanacağı duyuruldu. E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak.

    Kimlik kartlarında e-yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin gerçekleştirdiği sunumda çipli kimliklere e-imzaların da entegre olacağını kaydetti.

    Bakan Soylu, açıklamasında "Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim. Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" diye konuştu.

    E-MÜHÜR UYGULAMASINA DA GEÇİLECEK
    E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak olurken, böylece iş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak.

        Bu düzenlemeyle birlikte aynı zamanda e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak. Ayrıca elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek.

        PEK ÇOK İŞLEMDE KOLAYLIK
        Yeni düzenlemeyle vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek.

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        Haberler Yaşam Kimlik kartlarında e-imza dönemi! 1 ay içinde hayata geçiyor
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