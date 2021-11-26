İstanbul Ümraniye'de 2 milyonluk tuzak (Yaşam haberleri)

İstanbul Ümraniye'de İbrahim C. (44), Vedat D. (39) ve eşi Saadet K. (36), emekli S.İ.'yi (69 telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Farklı tarihlerde 2 milyon lira değerinde ziynet ve parasını çalan zanlılar, yakalandı. Üzerlerinde 389 bin lira para ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

İŞE BAK!

Kocaeli'de Recep Ablak, arazöz şoförü olabilmek için yetkili olduğunu ileri süren kişilere toplamda 350 bin TL gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Ablak, "Çevremden 'keriz', 'salak', 'nasıl kandırıldın?' gibi tepkiler aldım. Onurumu, haysiyetimi, gururumu, şerefimi kurtarmam lazım" diye konuştu.

MİRAS KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ

İstanbul Bağcılar'da yaşayan 41 yaşındaki Elif Aslan miras yüzünden tartıştığı erkek kardeşi Ömer Ç. tarafından yüzüne kaynar su dökülerek yakıldı. Yüzünde birinci ve ikinci dereceden yanıklar oluşan bir çocuk annesi kadın tedavi altına alındı. Adliyeye sevk edilen Ömer Ç. tutuklandı. YUNUS EMRE KAVAK

'GİZLİ SIRLAR' BOŞANMASI

Eşinin aile içerisinde kalması gereken özel sırları üçüncü şahıslara anlatması boşanma nedeni oldu. Aile bireylerini rencide ettiğini iddia eden 62 yaşındaki koca Caner C, 39 yıllık eşi Emine C.'yi özel sırlarını aile dışına taşıdığı iddiasıyla boşanmak üzere mahkemeye verdi. DENİZ YUSUFOĞLU

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Yalova'da bir ev ve 5 serayı teknik ve fiziki takibe alan Jandarma ekipleri dün operasyon düzenledi. Seralarda hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Tutuklanan şüpheliler, pişman olduklarını söyledi. ÖZGÜR YILDIZ

KARARA TEPKİ

Olay, 6 Eylül'de Kastamonu-Dadaya karayolu Çiğil köyü yol ayrımında yaşandı. İddialara göre, komşularına misafirliğe giden Naciye Kulaoğlu, yanına iki çocuğunu da alarak yolun karşısına geçmek istedi. Yaklaşık 9 metre olan yol uzunluğunun 8 metresini geçen Naciye Kulaoğlu'na S.K. idaresindeki otomobil çarptı. Naciye Kulaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşini kaybeden İlhan Kulaoğlu, sürücü S.K.'den şikayetçi oldu. Kazada siyah renkli elbise giydiği gerekçesiyle karşıya geçmeye çalışan Naciye Kulaoğlu'nu yüzde 100 kusurlu gördü. Kararla yıkılan Kulaoğlu, kararın vicdanları derinden yaralayacağını belirterek, mahkemenin görülmesini talep etti.

ÖLEBİLİRDİM

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda önceki akşam bir kadını ve metrodaki diğer yolcuları elindeki bıçakla küfürler savuran şüpheli Emrah Y. yakalandı. Polis merkezine giderek şikayetçi olan kadınlar Senanur Damgacı ile annesinin, Emrah Y.'nin A.K. isimli kadınla maske takma meselesinden bir anda tartışmaya başladığı ve kendilerinin şüpheliye tepki göstermesi üzerine bir anda küfürler yağdırıp saldırmaya başladığını ve tehditler ettiğini söyledi. 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk. Ölebilirdim" dedi. Bıçaklı psikopat, tutuklandı. MUSTAFA BAKIRHAN

76 MiLYON DEVRETTi

6 bilen çıkmayınca 76 milyon 74 bin lira devretti. 5 bilenler 21 bin 209'ar lira, 4 bilenler 533'er lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.

KALBE DOKUNAN ÇAĞRI

Ankara'da yaşayan Sultanİsmail Kaymakçı çiftinin doğuştan kalp büyümesi olan oğulları Ali Hamza'ya 1,5 yıl önce kalp nakli yapılması kararlaştırıldı. Ancak uygun kalp bulunamadı. 3 ay önce evde oyun oynadığı sırada kalbi duran Ali Hamza, ailesi tarafından evlerinin yanındaki hastaneye kaldırıldı. Acil serviste 25 dakika kalp masajı yapılarak hayata yeniden döndürülen Ali Hamza, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuk, yoğun bakımda tedaviye alınarak kalp pompası cihazına bağlandı. Ali Hamza, 3 aydır kalp pompasına bağlı yaşayarak, kalp nakli bekliyor.

SESİNİ DUYURDU

İstanbul'da ticaretle uğraşan baba ve öğretmen annenin oğlu Mahmut Esad Dinçer, işitme kayıplı olarak dünyaya geldi. İki kulağına işitme cihazı takılan Dinçer, 4 yaşında da koklear implant ameliyatı geçirdi. Operasyondan 8-10 ay kadar sonra ilk kez 'anne, baba' dedi. Okulu ve okumayı çok sevdi. Hep planlı ve programlı bir öğrenci olarak derslerini takip etti. Zorluklara rağmen vazgeçmedi. Hedefini doktor olarak belirledi. Üniversite sınavında 770. olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi. "Amacıma ulaştım" dedi.

ACI HABER

İzmir Kemalpaşa'da öğretmenlik yapan Nurseven Elbasan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Coronavirüse yenildi. Kara haberi alan Elbasan'ın ailesi ve öğrencileri yasa boğuldu.

KALPSİZ HAYAT

Ankara'da üniversiteli Ceren Yıldırım, kalp ameliyatı geçirdi. Ailesi "Kaydını dondur" dedi. Ancak o "Ölürüm ama okuluma giderim" yanıtını verdi. Kampüste kalp krizinden gitti...

YATAKTA 5 YILLIK CESET

Bodrum'da öğretmen Çetin Akıncı'nın evine girildi. 5 yıl önce öldüğü belirlendi.

KIZGIN MİRAS!

İstanbul'da Ömer Ç, kardeşi Elif Aslan'la miras yüzünden tartıştı. Yüzüne kaynar su dökerek haşladı.