Psikopata bak! Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet dolu dakikalar: Elindeki bıçakla kadının üzerine yürüdü

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam dehşet dolu dakilalar yaşandı.
Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı durağında beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Elinde bıçak olan zorba, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından vagondan indi.
Daha sonra küfürler ederek tekrar vagona binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" diye bağırdı.