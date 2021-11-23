Zonguldak'ta eşleriyle ilişkiye girdiklerini öne sürdükleri kadının evini basıp işkence yaptılar! Zafer pozu başlarına iş açtı

Olay, 18 Ekim 2014'te meydana geldi. Devrek ilçesindeki bir ortaokulda kantin işleten Şenay K. ile yanında çalışan Songül Ş., aynı kantinde yaklaşık 6 ay çalıştıktan sonra ayrılıp Zonguldak'a taşınan Aslı U.Y.'nin eşleriyle ilişki yaşadığını iddia edip evine gitti. İki arkadaş giderken yanlarına Nejla Ç.'yi de aldı.
3 kadın, iddiaya göre Aslı U.Y.'yi kurusıkı tabancayla tehdit edip, silahın kabzasıyla darbederek makasla saçını kesti. Şenay K. ve Songül Ş., Aslı U.Y.'ye eşleriyle birlikte olduğunu zorla itiraf ettirip o anları kameraya kaydetti. Şüpheliler, Aslı U.Y.'yi olayı kimseye anlatmaması için tehdit edip, iki cep telefonunu da gasbederek evden ayrıldı.
Aslı U.Y.'nin şikayeti üzerine 3 kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında 'yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'yağma', 'hakaret' ve 'silahla tehdit' suçlarından dava açıldı.