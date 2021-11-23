Zonguldak'ta eşleriyle ilişkiye girdiklerini öne sürdükleri kadının evini basıp işkence yaptılar! Zafer pozu başlarına iş açtı

İDDİALARI YALANLADI

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanıklardan Şenay K., "Amacımız eve zorla girmek ya da dövmek değildi. Bizi kendisi eve davet etti. 'Kocanıza sahip çıksaydınız' gibi şeyler söyledi. Benim eşimle birlikte olduğu için bunu kendime yedirememiştim. Özür bile dilemiyordu, dikleniyordu. Bu nedenle sırayla hepimiz silah doğrultup kendisini darbettik" dedi.