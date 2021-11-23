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    • Yaşam
    • 23.11.2021 16:51
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    • 23.11.2021 17:28
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    Çanakkale Boğazı'ndan 250 kilo hayalet ağ temizlendi

    Çanakkale Boğazı'nda 'Marmara Denizi Eylem Planı (Hayalet Ağların Temizlenmesi)' kapsamında 250 kilogram hayalet ağ temizlendi. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince tespit edilen hayalet ağların temizlenme faaliyetlerine koordineli olarak devam edeceği belirtildi.

    DHA
    Boğaz’dan 250 kilogram temizlendi

    İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Özel Timi-5 Komutanlığı dalış personeli, 'Marmara Denizi Eylem Planı (Hayalet Ağların Temizlenmesi)' kapsamında Gelibolu ilçesi Doğanaslan Bankı açıklarında hayalet ağ temizliği yaptı.

    Boğaz'dan 250 kilogram temizlendi

    18 metre derinlikte tespit edilen yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 250 kilogram ağırlığındaki hayalet ağ, su altından çıkarılıp İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait 'KONTROL 17' isimli su ürünleri kontrol botuna alındı.

    Temizlenen ağ, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce geri dönüşüm tesisine gönderildi.
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        Haberler Yaşam Çanakkale Boğazı'ndan 250 kilo hayalet ağ temizlendi
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