Siz insan mısınız be? Pendik'te takip ettikleri motosikletli kuryeyi muşta ile darbettiler

Olay, geçtiğimiz gece saat 01.30 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, araç içerisinde seyir halinde olan bir grup genç yol üzerinde karşılaştıkları moto kurye Mehmet Kaya ile yol verme kavgası nedeniyle sözlü tartışma yaşadı.
Araç içerisinde bulunan şahıslardan biri motosiklete tekme atınca tartışma büyüdü. Kavganın büyümesi üzerine olay yerinden uzaklaşarak bir dükkana sığınan motosiklet sürücüsü Kaya, kendisini takip eden araç sürücüsü ve arkadaşları tarafından muştalı saldırıya uğradı.
Başına aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.