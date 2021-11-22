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    Omurilik felçli Ebru Akköz, tekerlekli sandalye ile hayata bağlandı! Engelini 12'den vurdu

    Omurilik felçli Ebru Akköz, tekerlekli sandalye ile hayata bağlandı. Dans etti, okçulukta kendini geliştirdi. Akköz, 2021 Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şampiyonası'nda Class2 Kadınlar Freestyle'da 2'ncilik elde etti. "Hedefim, Türkiye 1'inciliği" dedi

    Engelini 12’den vurdu

    Antalya'da 13 yaşında omurilik iltihabı nedeniyle felç geçiren, doktorların 2 ay ömür biçtiği Ebru Akköz (35), verdiği mücadele ile yaşama tutunmasını bildi. Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şampiyonası'nda dereceler elde etti. Kendisini okçulukta da geliştirdi. Akköz, "Avrupa'da ülkemizi temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Kadın ve engelli olarak 'Ben de varım', 'Ben de başarabiliyorum' demek istiyorum. Ok atmak düşündüğümüz kadar kolay değil. Fakat bir yerden sonra başaracağıma inanıyorum. Hedefi vurdukça daha çok rahatlıyorum. Şimdilik başlangıç aşamasındayım" dedi.

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