Müslüme'nin acısını içinde hissetti! Konya'da 5.5 yıldır oğluna arayan anneden yürek yakan sözler

Konya'nın Akören ilçesinde o dönem 6 yaşında olan ve evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin, 5.5 yıldır bulunamadı.
Yıllardır oğlunun yolunu gözleyen Ümmü Şahin "Müslüme'nin ölüm haberini duyunca sanki Yasin'immiş gibi canım yandı. O acıyı yüreğimde hissettim. Allah yakınlarına sabır versin. 'Belki benim oğlumun da bir mezarı olur' diye içime umut doğdu" ifadelerini kullandı.
Akören ilçesine bağlı Belkuyu mahallesinde yaşayan Yavuz ve Ümmü Şahin'in 5 çocuğundan biri olan anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Çantasını evlerinin duvarına astıktan sonra bir anda sır olan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri uzun süre çalışma yaptı. Sarp kayalıkların olduğu bölgede, özel eğitimli iz takip köpekleri, droneler ve helikopterle yapılan aramalarda sonuç alınamadı..