Müslüme'nin acısını içinde hissetti! Konya'da 5.5 yıldır oğluna arayan anneden yürek yakan sözler



'KEŞKE BİR MEZARI OLSA'

Yıllardır oğlunu yolunu gözleyen anne Ümmü Şahin, Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken 10'uncu gün cesedi bulunan Müslüme Yağal için çok üzüldüğünü söyledi.





Anne Şahin, "Müslüme yavrumuza çok üzüldüm. 'İnşallah bulunur' diye çok dua ettim. Bu yavrumuz bulunup, ailesine kavuşsun istedim. Ancak ölüm haberini duyunca Yasin'mmiş gibi acı hissettim. Allah yakınlarına sabır versin. Bir yandan da 'En azından bir mezarı var' diye kendimi avutuyorum. Ben yıllardır 'Çocuğumun ölüsü bile olsa getirseler de bir mezarı olsa' diyorum. En azından mezarına gidip dua ederim, oğlumla dertleşirim. 5.5 yıldır dinmeyen bir acı girdabının ortasındayız. Başka Müslüme'ler başka Yasin'ler ailelerinden koparılmasın" şeklinde konuştu.

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