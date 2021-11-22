Kendisini öldürmek isteyen kocasının adını kanıyla yazan Nurtaç Canan davasında karar çıktı! Ragıp Canan’a 9 yıl hapis cezası verildi

Ragıp Canan, kendisinden boşanmak isteyen eşine silahıyla 5 kez ateş ederek evden kaçmıştı. Nurtaç Canan ise yerde yaralı bir halde yatarken kendi kanıyla, "Annem, babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" yazmıştı. O sırada eve gelen oğlu Furkan'ın yardımıyla hastaneye götürüldü. Savcılık Ragıp Canan hakkında "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti Ragıp Canan'ın 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılırmasına hükmetti.
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ragıp Canan, bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada mağdur Nurtaç Canan ve taraf avukatları da hazır bulundu.
"O ÇIKARSA BENİM HAYATIM BİTER"
Nurtaç Canan duruşmadaki ifadesinde " O bana merhamet etmedi. Mahkemeden de ona merhamet edilmemesini istiyorum. Eğer o çıkarsa benim hayatım biter" dedi.