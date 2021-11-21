İzmir'de ticari taksi ile silahlı saldırı! 1 ölü

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Soyubol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri adreste incelemelerde bulunurken, savcının incelemesinin ardından Soyubol'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden ticari taksi ile kaçan kişi veya kişileri yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Soyubol'un arkadaşları da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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