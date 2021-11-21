Erzurum'da 19 yaşındaki Zeynep'i bıçakla öldüren katil, daha sonra intihar etti

Erzurum'da 19 yaşındaki Zeynep U. Başarılı bir öğrenciydi. Gelecekten çok umutluydu. Ancak dün gencecik bir kız daha hayatını kaybetti. Muhammet Y., otoparkta yürüyen Zeynep'e yaklaştı. Birden onu bıçaklamaya başladı. Talihsiz genç orada hayatını kaybetti. Daha sonra büyük panik yaşayan Muhammet Y., Zeynep'i öldürdüğü bıçağı kendine saplamaya başladı. Birkaç bıçak darbesinden sonra yere yığılan katil de birkaç dakika sonra Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.