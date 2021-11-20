Karaman'da 10 gün önce kaybolan Müslüme'den acı haber!

Karaman'da yaşayan Sarıkeçili yörüklerinden Yağal ailesi, geçen 10 Kasım'da Mersin Gülnar'a bağlı 175 rakımlı Yanışlı Mahallesinde çadır kurdukları sırada, kızları Müslüme Yağal (3), aniden ortadan kayboldu.
Tüm aramalara rağmen küçük kızı bulamayan aile, jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, günlerce Müslüme'yi aradı. 25 kilometrelik alanı karadan ve havadan tarayan ekipler, arama çalışmalarının 10. gününde küçük kızın cesedine ulaştı. Ceset, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta ve 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde bulunan Karaağaç mevkiindeki çalılıklar arasında bulundu.
O KADAR UZAĞA GİDEMEZ
Kızının acı haberini çadırda alan Selvi Yağal, "Melek mi oldun kızım?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun bulunduğu yere kadar yürümüş ve o kadar uzağa gitmiş olabileceğine anlam veremediklerini söyledi. Küçük kızın cesedinin bulunduğu bölgeye giden yollar ve patikalar, komandolar tarafından kapatıldı. Babanın "Kavgalı olduğumuz kişiler var" açıklamasını da dikkate alan jandarma, geniş çaplı soruşturma başlattı. (Bekir COŞKUN)