Karaman'da 10 gün önce kaybolan Müslüme'den acı haber!





O KADAR UZAĞA GİDEMEZ

Kızının acı haberini çadırda alan Selvi Yağal, "Melek mi oldun kızım?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun bulunduğu yere kadar yürümüş ve o kadar uzağa gitmiş olabileceğine anlam veremediklerini söyledi. Küçük kızın cesedinin bulunduğu bölgeye giden yollar ve patikalar, komandolar tarafından kapatıldı. Babanın "Kavgalı olduğumuz kişiler var" açıklamasını da dikkate alan jandarma, geniş çaplı soruşturma başlattı. (Bekir COŞKUN)