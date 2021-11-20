Ankara'da korkunç patlama! 4 kişi ağır yaralandı 2 kişi hayatını kaybetti





'YILDIZ'LI PEKİYİ

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan 41 yaşındaki Şenel Yıldız, ahıra giderken ayı ile karşılaştı. 2 çocuk babası Yıldız, akşam saatlerinde karşılaştığı ayının saldırması sonucu neye uğradığını şaşırdı. Kendisini saldırıdan kurtarmak için büyük çaba sarf eden Şenel Yıldız, kolları ve bacaklarından yaralandı. Yıldız'ın imdadına ise feryadını duyan köylüler yetişti. Köylüler tarafından kurtarılan çiftçi, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şenel Yıldız, "Ayı bana doğru geliyordu. Önce bacaklarımdan tutarak, pençe attı. O arada ben ayıya sarıldım, güreş yaptık. Siz ayıyı görün. Durumu benden beter" dedi.