Ankara'da korkunç patlama! 4 kişi ağır yaralandı 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da önceki gece saatlerinde 3 katlı bir binada gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Binanın mutfak bölümleri göçtü. Irak Türkmeni aileden baba Muhammed Kahtan (35) ile kızı Melek Kahtan (2) hayatını kaybetti. 4 kişi ise ağır yaralandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Doğalgaz borusuna tüp bağlıyorlar. Zannediyorum 3-4 tane var" dedi. Patlamanın yaşandığı bina yıkıldı. (Ömer ÇETİN)
KATİL SUÇU ALKOLE ATTI
Gaziantep'te iki çocuk annesi Neslihan Kaya (41), 4 gün önce sokak ortasında boğazı kesilerek ve defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Bölgedeki 148 kamera görüntüsü izlendi. Katil Tevfik Darıcıoğlu, olay yerine yakın bir işyerinde yakalandı. İfadesinde "Sarhoştum, ne olduğunu anlamadım, pişmanım" diyen zanlı tutuklandı. (Mehmet BONCUK)
SOKAKTA DEHŞET
Erzurum'da Muhammet Y., sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşı olduğu iddia edilen Zeynep U.'yu defalarca bıçakladı. Cani, ardından bıçağı kendine sapladı. Ağır yaralanan ikili, kaldırıldıkları hastanelerde tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.