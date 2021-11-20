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    Ankara'da korkunç patlama! 4 kişi ağır yaralandı 2 kişi hayatını kaybetti

    Ankara'da önceki gece saatlerinde 3 katlı bir binada gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Binanın mutfak bölümleri göçtü. Irak Türkmeni aileden baba Muhammed Kahtan (35) ile kızı Melek Kahtan (2) hayatını kaybetti. 4 kişi ise ağır yaralandı. İşte sizler için derlediğimiz 20 Kasım tarihli yurttan ve dünyadan haberler...

    Boruya tüp bağlamışlar

    Ankara'da önceki gece saatlerinde 3 katlı bir binada gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Binanın mutfak bölümleri göçtü. Irak Türkmeni aileden baba Muhammed Kahtan (35) ile kızı Melek Kahtan (2) hayatını kaybetti. 4 kişi ise ağır yaralandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Doğalgaz borusuna tüp bağlıyorlar. Zannediyorum 3-4 tane var" dedi. Patlamanın yaşandığı bina yıkıldı. (Ömer ÇETİN)



    KATİL SUÇU ALKOLE ATTI
    Gaziantep'te iki çocuk annesi Neslihan Kaya (41), 4 gün önce sokak ortasında boğazı kesilerek ve defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Bölgedeki 148 kamera görüntüsü izlendi. Katil Tevfik Darıcıoğlu, olay yerine yakın bir işyerinde yakalandı. İfadesinde "Sarhoştum, ne olduğunu anlamadım, pişmanım" diyen zanlı tutuklandı. (Mehmet BONCUK)



    SOKAKTA DEHŞET
    Erzurum'da Muhammet Y., sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşı olduğu iddia edilen Zeynep U.'yu defalarca bıçakladı. Cani, ardından bıçağı kendine sapladı. Ağır yaralanan ikili, kaldırıldıkları hastanelerde tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.



        'YILDIZ'LI PEKİYİ
        Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan 41 yaşındaki Şenel Yıldız, ahıra giderken ayı ile karşılaştı. 2 çocuk babası Yıldız, akşam saatlerinde karşılaştığı ayının saldırması sonucu neye uğradığını şaşırdı. Kendisini saldırıdan kurtarmak için büyük çaba sarf eden Şenel Yıldız, kolları ve bacaklarından yaralandı. Yıldız'ın imdadına ise feryadını duyan köylüler yetişti. Köylüler tarafından kurtarılan çiftçi, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şenel Yıldız, "Ayı bana doğru geliyordu. Önce bacaklarımdan tutarak, pençe attı. O arada ben ayıya sarıldım, güreş yaptık. Siz ayıyı görün. Durumu benden beter" dedi.



        İNANCIMI KAYBETMEDİM
        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3'üncü sınıf öğrencisi olan Elif Azra Bulut, 2 yıl önce öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bulut'a, sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde lenf kanseri teşhisi konuldu.



        Bulut, kök hücre tedavisi ile geçen yıl kanseri yenip sağlığına kavuştu. Yeniden okuluna başlayan Bulut, kanser hastalarının neler çektiğini yaşayarak anladığını söyledi. Bulut, "Kanser olduğumda henüz 20 yaşındaydım. İnegöl halkı benim için 'kök hücre kampanyası' başlattı. Çok duygulandım. Binlerce kök hücre bağışında bulunuldu. Böylece hem bana hem de kök hücre bekleyen diğer hastalara yardımcı oldular. Hastalığım dönemimde inancımı hiç kaybetmedim" dedi.



            NECLA NAZIR'A KÖTÜ HABER
            Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır, bilgilerini kullanarak sahte sözleşme hazırlayıp kendisini 3 milyon dolara satmaya hazırlandığı ev üzerinden dolandırmaya çalışan emlakçıdan şikâyetçi oldu. Nazır, sahte şekilde hazırlandığını ileri sürdüğü belgeyi savcılığa teslim etmedi. Belge üzerinde inceleme imkanı olmayınca dosya, takipsizlik kararıyla kapatıldı.



            250 BİN LİRA DEVRETTİ
            10 Bilem çıkmayınca 250 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 567'şer lira, 8 bilenler 242'şer lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



            TÖREN VE MAÇLAR YASAKLANDI
            MilliEğitim Bakanlığı, resmi ve özel okullardaki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinliklein tedbir amaçlı iptal edildiğini açıkladı.



                AŞI ALARMI
                Avrupa'da aşı olmayanlara yönelik yasaklar arttırıldı. Dışarı çıkma yasağının bile gündemde olduğu vurgulandı. Bu nedenle Almanya ve Avusturya'da aşı olmak isteyenler uzun kuyruklara yol açtı. Bu arada Science dergisi yeni bir araştırma yayımladı. Buna göre, bilinen ilk Corona hastası, Wuhan'daki hayvan pazarında çalışan bir kadın işçiydi.



                PENG İ'ÇİN' DESTEK!
                Çinli tenisçi Peng Shuai, eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını açıklandı. Bir daha kendisinden haber alınamadı. Meslektaşları ise onun için adeta ayaklandı. ABD'li tenisçi Serena Williams, "İddialar soruşturulmalı. Buna sessiz kalamayız. Umarım güvendedir ve bir an önce bulunur" ifadelerini kullandı. Bu arada Çin devlet kanalı CGTN, Peng Shuai'nin kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımladı. Ancak inandırıcı bulunmadı.



                SÜRÜCÜSÜZ ÇILGINLIK!
                Apple, elektrikli otomobil sektörüne girmek adına 2014 yılından beri kapılar ardında çalışmalar yapıyor. Apple Teknoloji Başkan Yardımcısı olan Kevin Lynch, Apple Car projesi ile şimdiye kadar yapılamayan tam sürücüsüz elektrikli otomobil teknolojisinin peşinde. Apple, bu yeni otomobil projesiyle Tesla'nın yıllardır geliştirdiği sürücüsüz otomobil hayalini elinden alalmak için tüm hazırlıklarını 2025 yılında tamamlamak istiyor.



                    KAMALA HARRIS BAŞKAN OLUYOR
                    ABD Başkanı Joe Biden, dün kolonoskopi oldu. Birkaç gün tedavisi sürecek olan Biden, bu süreçte yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek. Böylece ABD tarihinde ilk kez bir kadın başkan yetkilerine sahip olacak. ABD Anayasasının 25. Ek Maddesine göre, Başkan görevini yapamayacak bir sorun yaşadığında görevlerini başkan yardımcısına devredebiliyor.

                    DİKKAT! KAR VAR
                    Meteoroloji, uyardı: Sıcaklık 8 derece azalacak. Kuzey ve Batı bölgelerinde yağmur ve kar bekleniyor.

                    DÖVİZCİ SOYGUNU
                    Taksim'de döviz bürosunda çalışan Serkan Ocakçı, işyerini erken açtı. Kasadaki 3 milyon liralık dövizi çalarak kaçtı.

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                    Bursa estetik görünüme kavuşuyor
                    Haberler Yaşam Ankara'da korkunç patlama! 4 kişi ağır yaralandı 2 kişi hayatını kaybetti
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