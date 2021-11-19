Erzurum’da drone zamanı: Teknoloji ile acil çözüm sunulacak

Erzurum'un Aziziye Belediyesi, vatandaşların yol, altyapı, temizlik gibi konularda ilettiği sorunları kısa sürede çözmek için belediye hizmetlerinde "drone" kullanıyor. İlçede belediyenin "beyaz masa" birimine vatandaşlardan gelen yol, asfalt ve benzeri konulardaki sorunlar, drone ile söz konusu bölge görüntülendikten sonra ekiplerin müdahalesiyle çözüme kavuşturuluyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, "Belediye olarak drone dönemini başlatırken vatandaşlardan gelen taleplerin daha hızlı ve efektif çözülmesini hedefledik. Beyaz masaya herhangi bir konuyla ilgili yol, asfalt, temizlik park ve bahçe gibi bildirim düştüğünde ekipler oraya müdahale etmeden önce drone ile ilgili talebin videosu çekiliyor. Daha sonra drone ekibi sorunu ilgili masa birimine izletiyor ve hemen ekipler alana intikal edip sorunu çözüyor. Teknolojiye karşı duramayız. Hayatımızı kolaylaştırmak için fırsatları değerlendirmeliyiz. Biz de drone konusunda hiç vakit kaybetmedik" dedi. Başkan Orhan, kısa sürede çok başarılı oldukarına dikkat çekerek, vatandaşların da projeden çok memnun kaldıklarını söyledi.