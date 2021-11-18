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    • Yaşam
    • 18.11.2021 08:34
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    • 18.11.2021 08:34
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    İstanbul'da hareketli anlar! 92 metre uzunluğundaki gemi sürüklendi

    Son dakika haberi... İstanbul'da Tuzla'dan Poti'ye seyrederken sürüklenmeye başlayan 92 metre boyundaki kuru yük gemisi, Kıyı Emniyetine ait kurtarma römorklarıyla kurtarıldı.

    İstanbul’da hareketli anlar! 92 metre uzunluğundaki gemi...

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Tuzla'dan Poti'ye seyir halindeyken sürüklenen 92 metre boyundaki kuru yük gemisinin emniyetle Tuzla Demir Sahası'na demirletildiğini bildirdi.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Poti'ye seyir halindeyken sürüklenen 92 metre boyundaki FORTUNATE adlı boş vaziyetteki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-7 römorkörümüz eşliğinde Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

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