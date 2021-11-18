3 aylık Elif Ada, babası tarafından öldürülmüştü! Cani babadan skandal savunma (Yaşam haberleri)

Antalya'da Mustafa Gaffar, 3 aylık kızı Elif Ada'yı döverek öldürdü. Polis ve adliyedeki ifadesinde "Ben dövmedim, elim çarptı" diyerek kendini savundu. Tutuklanan cani baba, özel hücreye konuldu. Anne Beyza Erol, "Gitti gül gibi yavrum. Cani gün yüzü görmesin" dedi. Eşinin, ev kirası için biriktirdiği parayı almak istemesi üzerine tartışma çıktığını anlatan Erol, "Elif Ada uyanınca, sinirini dönüp bebekten çıkardı" dedi.

SON SÜRAT FACİA

Konya'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki yön levhasının direğine çarptı. Aracın hız ibresinin, 230 kilometrede takılı kaldığı kazada, sürücü Orhan Karaca (41) ile oğulları Emirhan (17) ve Muhammed Emin (4) can verdi. 3 kişi ise ağır yaralandı. Ailenin İzmir'den Nevşehir'e ziyarete gittikleri öğrenildi.

AİLE DRAMI!

Adana'da Akın Çiftçi (26), Coronavirüse yakalandı. Babası tarafından evden kovuldu. Çukurova Üniversitesi kampüsünde bulunan anaokulu karşısındaki ormanlık alanda tabancayla intihar etti. Çiftçi'nin cesedinin yanında seccade ve tabanca bulundu. Baba Osman Çiftçi (59), "67 bin TL kredi kartı borcu vardı. Oğlum, başımıza bir sürü dert açtı" dedi.

VAKA SAYISI 23 BİN 867

Türkiye'de dün 358 bin 784 Covid-19 testi yapıldı. 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 28 bin 543 oldu.

90 MİLYON TL DEVRETTİ

6 + JOKER bilen çıkmayınca 90 milyon 475 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 104 bin 859'ar lira, 4 bilenler bin 719'ar lira, 3 bilenler 118'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

BİR TALİHLİYE 2.1 MİLYON

5+1 bilen bir kişi, 2 milyon 145 bin lira kazandı. 5 bilenler 6 bin 492'şer, 4+1 bilenler 638'er, 4 bilenler 46'şar, 3+1 bilenler 26'şar, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilen ise 5'er lira alacak.

UMUT VERDİ!

İstanbul'da yaşayan Yasemin (34) ve Erdal Babacan (34) çifti 1 yıl önce çocuk sahibi olmaya karar verdi. Anne adayınını 5.5 aylık hamileliğinin sonunda rahim ağzı yetmezliğinden dolayı kesenin dışarı çıktığı belirlendi. Acil ameliyata alınan genç kadın, operasyon sonrası 3 hafta evde yattı. Sonunda operasyona karar veren doktorlar, bebeği aldı. 648 gram doğan bebek, 3 ay yoğun bakımda kaldı. Hayata tutunmayı başardı.

DÜZCE'DE KORKUTAN DEPREM

Düzce'de dün saat 15.40'ta 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İkinci sarsıntı 4.3'le saat 15.57'de gerçekleşti. 1999 depreminde yerle bir olan Düzce'deki sarsıntı, vatandaşları panikletti.

PARANIN TABLOSU

Ressam Frida Kahlo'nun "Diego y Yo" eseri New York'ta açık artırmaya çıktı. 35 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı.