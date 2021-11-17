Oyunu savcı bozdu!

İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla mimar Başak Cengiz'i katleden can Göktuğ Boz'un "akıl hastası" olduğu iddia edildi. Avukat anne Ayşe Nejla Yomralıoğlu ve mühendis baba Ali Boz'un oğullarının akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle akıl hastanesine sevk edilmesini istedi.

Cinayet soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, katil gencin iki üniversite bitirdiğini belirterek "Hiçbir hastalığım yok, sadece uyuşturucu bağımlısıyım" yönündeki ifadelerini hatırlatarak, bu isteği reddetti. Soruşturmanın derinleştirilmesine karar verdi. Bu arada Başak Cengiz'in annesi Beyhan, babası Avni ve ağabeyi Fatih Cengiz, ifade vermek için adliyeye davet edildi. İlk olarak ağabey ifade verdi. Fatih Cengiz, zanlıdan şikayetçi olduğunu bildirdi. SEDA NUR GÜNAYDIN