En güzel, en anlamlı kısa- uzun, resimli Öğretmenler Günü şiirleri, sözleri, mesajları 2021! Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2021 yılında Öğretmenler Günü 24 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. Öğrenciler dilerlerse okulda bizzat dilerlerse de telefon aracılığı ile öğretmenlerinin bu özel gününü kutlayabilecek.

EN GÜZEL, EN ÖZEL KISA-UZUN RESİMLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

"Siz bir ışık, biz de o ışığa muhtaç, onunla aydınlanmaya hevesli öğrencileriz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Öğretmenim, bu günde sizi ne kadar sevdiğimi belirtmek ve üzerimdeki emekleriniz için minnetlerimi sunmak isterim. Hayatta her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"O dopdolu sevginiz her şeye değer öğretmenim, şefkatli bakışlarınız içimi ısıtır öğretmenim. Sabrınız her defasında beni de güçlendirir öğretmenim… Öğretmenler gününüzü kutlarım."

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!