En güzel, en anlamlı kısa- uzun, resimli Öğretmenler Günü şiirleri, sözleri, mesajları 2021! Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Her yıl Kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü bu yıl da geldi çattı. 2021 yılında hafta içine denk gelen bu özel gün için öğrenci ve velileri resimli Öğretmenler Günü sözleri, mesajları ve şiirlerini araştırıyor. Kimi de Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? sorusuna yanıt arıyor. İşte en sevdiğiniz öğretmenlere mesaj yoluyla ya da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşara kutlayabileceğiniz en özel en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri, sözleri, mesajları!
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2021 yılında Öğretmenler Günü 24 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. Öğrenciler dilerlerse okulda bizzat dilerlerse de telefon aracılığı ile öğretmenlerinin bu özel gününü kutlayabilecek.
EN GÜZEL, EN ÖZEL KISA-UZUN RESİMLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI
Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
"Siz bir ışık, biz de o ışığa muhtaç, onunla aydınlanmaya hevesli öğrencileriz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."
"Öğretmenim, bu günde sizi ne kadar sevdiğimi belirtmek ve üzerimdeki emekleriniz için minnetlerimi sunmak isterim. Hayatta her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."
"O dopdolu sevginiz her şeye değer öğretmenim, şefkatli bakışlarınız içimi ısıtır öğretmenim. Sabrınız her defasında beni de güçlendirir öğretmenim… Öğretmenler gününüzü kutlarım."
Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Bizlere göstermiş olduğunuz sonsuz sabır, inanç ve hoşgörü için teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz o inanç, bugünkü başarılarımızda bizler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
"Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."
"Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutlarız."
"Benim sevgi elçisi, doğru bekçisi, bilgi avcısı güzel öğretmenim. Bana kattığınız her şey için minnettarım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."
"Dünyanın en iyi öğretmeninin öğretmenler gününü kutlar, güzel yarınlarda öğrettiklerinizin izinde buluşmayı dilerim. İyi ki varsınız."