'Pes' dedirten koca cinayeti! Eşi öldürülürken mutfağa gidip yemek yaptı! 'Senin kanını içeceğim'

Zennure Kaya'nın oğlunun eşini vurduktan sonra, 'Ona bir şey olmaz. Kapıyı kapatın gidin' dedikten sonra mutfağa geçerek yemek yaptığı öğrenildi. Kaya'nın daha sonra eşinin öldüğünü fark etmesi üzerine eşinin üzerindeki kanlı elbiseleri değiştirip, gelen sağlık ekiplerine kalp krizi geçirdiğini söylediği belirtildi. Öldürülen Kudbettin Kaya'nın kız kardeşi Aynur Kaya, "Ağabeyimi ailecek birlikte öldürdüler. Bu planlı bir cinayettir. Delilleri yok etmek için ellerinden geleni yaptılar. Hepsinin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Babası Kudbettin Kaya'yı öldüren Tamer Kaya
Geçtiğimiz yıl 30 Ekim tarihinde Cuma günü ilçeye bağlı Alhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tamer Kaya, evde tartıştığı babası Kudbettin Kaya'yı tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Kaya, jandarma tarafından yakalandı. Tamer Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kudbettin Kaya
Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan katil zanlısı Tamer Kaya hakkında 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'iftira ve silahlı tehdit' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuksuz yargılanan annesi Zennure, ağabeyleri Selçuk (25), eşi Ece Kaya (21) hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' 6 aydan 5 yıla kadar, ağabeyi Yalçın Kaya (27) hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve iftira' suçlarından 1,5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.