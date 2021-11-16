'Pes' dedirten koca cinayeti! Eşi öldürülürken mutfağa gidip yemek yaptı! 'Senin kanını içeceğim'



Zennure Kaya

"AĞABEYİMİ HEP BİRLİKTE ÖLDÜRDÜLER"

Ağabeyi Kudbettin Kaya'nın ailecek öldürdüklerini ileri süren Aynur Kaya Sabah'a konuştu. Kaya, "Ağabeyimi öldürmek için ellerinden geleni yaptılar. Tamer ağabeyimi öldürdükten sonra Zennure, Ona bir şey olmaz. Kapıyı kapatın gidin' diyerek mutfağa gidip yemek pişirmiş. Ağabeyim orada kan kaybından ölürken kimsenin umurunda olmamış. Sonra kapıdaki mermi girişlerini izmaritle kapatmışlar. Bütün kovanları toplayıp yok etmişler. Yerdeki kanlı halıyı toplayıp başka bir köyün çöpüne atmışlar. Suç aleti tabancayı alıp gömmüşler. Bunu hep birlikte yapmışlar. Sonra Zennure ağabeyimin üzerindeki kanlı elbiseleri değiştirmiş. Olay yerine gelen sağlık görevlilerine ağabeyimin kalp krizi geçirdiğini söylemişler. Hastaneye gittiklerinden sırtından vurulduğunu görmüşler. Bu seferde ağabeyimin düşmanları tarafından vurulduğunu söylemişler. Sadece Tamer değil hepsinin cezalandırılmasını istiyorum. Başta Zennure olmak üzere hepsi cezasını çeksin ki ağabeyim mezarında rahat uyusun" dedi.



Fatma Bildirici ve Aynur Kaya

"EŞİNE SENİN KANINI İÇECEĞİM DEMİŞ"

Ağabeyinin Zennure Kaya'dan boşanmak için mahkemeye başvurduğunu ifade eden kardeşi Fatma Bildirici ise şunları söyledi: "Ağabeyim eşinden boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Zennure bunu öğrenince hem boşanma hem de miras meselesi yüzünden cinayetten 15 gün kadar ağabeyimi darp etti. 'Senin kanını içeceğim, seni öldüreceğim. Oğullarımdan biri yatar çıkar" diye bağırdı. Ağabeyim göğsüne atılan taş nedeniyle yaralanmıştı. Bana, 'Bunlar beni öldürecekler' dedi.