SON DAKİKA: Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın şüpheli ölümü! TÜBİTAK devrede

ÇELİŞEN İFADELER: BEN KENDİSİNİ TUTUYORDUM AMA KAYIP DÜŞTÜ

Cinayetle suçlanmamak için o anları videoya çektiğini öne süren Burak Ercan, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Olay anından itibaren de tutukluluk hali devam ediyor. Soruşturma kapsamında verdiği çelişkili ifadeler de dikkat çekiyor. Ünlü modelin kendisini balkondan aşağı attığını söyleyen Ercan, "Ben kendisini tutuyordum ama ellerimden kayıp düştü" dedi.