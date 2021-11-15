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    • Yaşam
    • 16.11.2021 05:26
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    • 16.11.2021 05:44
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    Sahte içki can almaya devam ediyor! Afyonkarahisar'da 2 günde 3 kişi hayatını kaybetti

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sahte içki kullanımı nedeniyle 2 günde 3 kişi hayatını kaybetti. 2 gündür kendisinden haber alınamayan Ercan Üstündağ sahte alkol kullanması sonucu evinde cansız bulundu. Dünde Muharrem Sınık ve Basri Çamlı isimli vatandaşlar sahte alkol kullanımından dolayı hayatını kaybetmişti.

    İHA
    Sahte içki can almaya devam ediyor!

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan bir kişinin sahte alkol kullanması sonucu evinde ölü olarak bulunmasının ardından ilçede 2 kişinin daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.



    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kendisinden son 2 gündür haber alınamayan Ercan Üstündağ (29) isimli şahıs için harekete geçen polis ekipleri Şıhlar Mahallesi Kardöven sokaktaki evine giderek arama yapmak istedi.



    Kapının açılmaması üzerine şahsın babasının yardımı ile kapıyı açan polis ekipleri Ercan Üstündağ'ın yerde yüz üstü yatar vaziyette bulunan cansız bedeniyle karşılaştı.
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        Haberler Yaşam Sahte içki can almaya devam ediyor! Afyonkarahisar'da 2 günde 3 kişi hayatını kaybetti
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